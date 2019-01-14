防制空污 台中、埔里兩地高中進行交流

2019-01-14 20:43

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮國立暨大附中校園內設置「智慧空污防治系統」，透過灑水裝置降低空氣中PM2.5，可改善空氣品質，台中市磊川華德福實驗教育學校師生今天特地到暨大附中觀摩，實地了解系統運作情況，希望將這種有效降低PM2.5的方式帶回學校分享推廣。

近年來空污問題嚴重，暨大附中設置全台校園第一座攔截空污PM2.5高壓水幕，當偵測空氣品質達橘色警戒，就會自動噴水形成水幕，可以洗滌霧霾，讓PM2.5數值降到安全範圍，改善空氣品質，不知道的人還以為是在灑水澆花。

暨大附中校長張正彥表示，「智慧空污防治系統」的構想，是去年初從暨大副教授戴榮賦提出在烏溪河谷噴灑大型水幕，降低空氣污染物質沿河谷長驅直入埔里的想法，由教師駱奕帆邀請幾位社區大學老師，共同設計建置「智慧空污防治系統」，目前運作順利，也確能達到減輕校園空污的效果。

台中市磊川華德福實驗教育學校師生今天也特地到暨大附中參觀，校長林玉珠指出，台中空污問題同樣嚴重，暨大附中的這套系統，就成為師生及許多家長想要深入了解的對象，師生認真地聽簡報以及各項說明，希望也能將這種有效降低PM2.5的方式帶回學校分享推廣。

張正彥表示，透過兩校參訪觀摩，將防治空污的方法讓友校帶回校園推動，給孩子一個健康的學習環境，是兩校師生都樂見的事。

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