澎湖防疫警報解除！中國運搬船查扣豬肉未感染非洲豬瘟

2019-01-14 18:53

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖首度在海上查獲中國越界運搬船「永興8號」，載運10公斤豬肉，雖然船員們宣稱為自用，但因來自中國非洲豬瘟疫區，因此澎湖縣政府、澎湖海巡隊及動植物防檢局等單位，都採最高規格防疫措施，所幸送檢後證實未感染。

12日澎湖海巡隊在七美西南海域，查獲中國越界運搬船「永興8號」，赫然在船上冰箱發現10公斤豬肉，由於目前中國非洲豬瘟疫情相當嚴峻，已有24省市淪陷，因此第一線執勤人員不敢輕忽，緊急通報動植物防檢局、澎湖縣政府家畜疾病防治所人員，趕往現場協助處理。

由於非洲豬瘟已列入國安事件，因此防疫人員全副武裝，已最高規格進行消毒作業，檢疫單位用保麗龍箱查封及消毒後，已交由澎湖縣家畜疾病防治所以高溫高壓銷燬。另依農委會指示，檢體採樣後，12日深夜專人送至台北淡水家畜衛生試驗所國家實驗室，進行非洲豬瘟病毒核酸反應的檢驗。

澎湖縣政府今日表示，檢驗結果已在1月13日晚上出爐，結果為陰性，顯示該批豬肉的來源是正常豬隻，防疫警戒暫時解除。雖然鬆了一口氣，但澎湖縣政府提醒，縣民仍應隨時保持防疫的高度警覺，不可輕忽嚴重性，如有任何防疫問題或發現海邊死豬、可疑肉品，請立即撥打防疫專線電話06-9212839、0974-101-859，通知家畜疾病防治所。

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