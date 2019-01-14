看顏真卿《祭姪文稿》真跡要到日本 中國網友崩潰

2019-01-14 19:27

〔即時新聞／綜合報導〕台灣國立故宮博物院出借唐代政治書法家顏真卿的《祭姪文稿》日本東京國立博物館，中國網友在日本看見導覽廣告後集體崩潰，稱台灣「要中國人去日本看顏真卿，真是瘋了」，批踢踢鄉民則笑呼「寫殘體的該三小」。

東京國立博物館將從本月16日起至2月24日，展出從台灣故宮博物院借來的顏真卿《祭姪文稿》，在東京街頭已可看見廣告導覽，內容更提到顏真卿可與東晉時期的書法名家王羲之並駕齊驅，該幅作品與王羲之《蘭亭集序》、蘇軾《寒食帖》合稱「天下三大行書字帖」。

中國官媒大幅報導我國與東京交流文物，網友們也為此大為光火，紛紛留言指出「東京這個博物館是很厚顏無恥的，裡面有兩三層展出的都是中國的文物」、「中國人自己都看不了，去日本看」、「把電視劇顏真卿放出來吧，現在人都快忘了什麼事氣節什麼是風骨了」。

批踢踢鄉民得知中國網友崩潰後，均感到相當有趣，相繼留言提到「支那人就是這樣，民族主義一起，易生智障」、「翠玉都出去過了」、「搞個民族主義就集體發瘟了」、「洗腦真可怕，建國69年的爛國還真以為能代表唐」、「共匪當年文革毀了多少文物還敢說」。

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