「黃金」密碼！ 這種人把糞便當作寶

2019-01-14 20:34

〔記者湯世名／彰化報導〕對大部分人而言，糞便是臭烘烘、髒兮兮的穢物，避之唯恐不及，但對於醫檢師來說，每天工作面對糞便檢查的心情卻是當作寶物般，盡全力解析糞便中的「黃金密碼」，這黃金密碼裡隱藏著人體健康的訊息，彰化秀傳醫院在今天醫檢師節呼籲，民眾應定期做大腸癌篩檢糞便潛血檢查，來了解自己的健康狀況，如此一來，人人都能當自己的「黃金」戰士。

今天是醫檢師節，彰化秀傳檢驗科主任楊玉英帶領檢驗科同仁舉辦醫檢師節慶祝活動，秀傳院長李佩淵也親臨現場參與活動與民眾同歡。活動開場醫檢師跟著輕快的旋律及舞步帶領民眾活動筋骨，為醫檢師節活動揭開序幕，慶祝屬於自己的節日，也藉此凸顯醫檢師平日默默工作，都是在為民眾的身體狀況找「真相」，為民眾的健康把關，還以話劇活潑搞笑的方式來呈現衛教內容，介紹糞便潛血檢查注意事項及推廣政府提供免費4大癌症篩檢服務，傳達「定檢促健康、預防勝治療」的重要性。

劇情中說明，日常生活排泄糞便對民眾而言是一件稀鬆平常的小事，對大部分人而言，糞便是臭烘烘、髒兮兮的穢物，避之唯恐不及。但是對於醫檢師來說，每天工作面對糞便檢查的心情卻是當作寶物般，盡全力解析糞便中的「黃金密碼」。

檢驗科主任楊玉英表示，醫檢師在醫療專業中佔有很重要的地位，因為臨床醫師疾病診斷和治療用藥，都需檢驗報告的佐證，身為「醫檢師」，內心潛在的使命感就是要傳達「定檢促健康、預防勝治療」的重要性。

另外，由於醫學檢驗的進步，預防醫學意識抬頭，平常的抽血檢驗也是自己「健康促進」的好方法，例如癌症指標、基因檢測等；所以，不管是疾病的診斷數據或是預防醫學的領域，「醫檢師」是醫療團隊中重要的一份子。

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