楊文科送教育界新年3紅包 挹注人力把關校園安全

2019-01-14 20:17

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣公私立國中小校長教育座談會今天在東興國中會議室舉行，縣長楊文科會中承諾，立即恢復校長特支費不打折，目前無工友及幹事的學校將優先調派；同時，預計108學年度起挹注每校一班警衛搭配夜間保全，以提升校園安全防護，教育處概估1年將增加預算4000多萬元。

楊文科出席校長教育座談會時致詞表示，要打造新竹縣未來的榮景，教育是最核心也是最強大的力量。除要落實「德智體群美」五育並重，還要類似華德福實驗教育的做法，課程設計生活化，讓學生從「做中學」，學習帶得走的生活能力，同時透過國際教育交流學習，培養孩子國際觀與未來國際移動的能力。

他並建議，教師、校長及家長協會，有機會齊聚一堂交流，提供縣府教育政策、方向。

在會談中，校長們向楊文科提出的教育現場困境，焦點在人力不足、經費、校園安全等項目，楊也當場給予正面的回應。其中，對於縣府礙於財政，校長特支費在去年起打7折；楊文科說，校長確有其公務支出的需求，當場允諾自元月起恢復，不再打折，以激勵校長士氣。

楊文科並說，學校無工友或幹事者，立即調派，請校長尋找適合的青年朋友加入。教育處長劉明超會後說明，經調查，目前沒有工友及幹事的學校有23所，將優先補足，後續再逐步補齊其他人力。

目前校園安全防護，許多學校都由家長出錢支付警衛薪水；楊文科允諾，除校園無實體圍牆的幼兒園優先推動電子圍籬，白天將以一班警衛的費用挹注全縣120所學校，夜間則採保全因應，教育處概估1年增加預算4000多萬元，經議會審議通過後，預計108學年度起實施。

楊文科的其他教育政見中，推動免費營養午餐每週一到兩天有機，並強化在地食材，也預計108學年度實施；另全面推動雙語教育接軌國際、補助中小學裝設冷氣、增設50班公立及非營利幼兒園等，則將逐年推行。

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