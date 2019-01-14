隱瞞資訊？ 會議未見紙本公告 宜縣府：改電腦顯示

2019-01-14 20:08

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣政府每日會議均公開於府內1樓大廳布告欄，但從去年12月底迄今，有民眾發現「怎麼會議訊息不見了？」質疑新縣政團隊上任後，縣府刻意隱瞞各會議訊息；對此，縣府秘書處解釋，配合府內資訊化，紙本會議訊息改為電腦顯示，近期會將紙本資料掛回。

縣政府各局處每日召開各種大小會議，縣府為強調資訊公開、透明，舉凡農舍、農業設施審查會、勞資協調會議、道安會議等，在府內各間會議室的會議內容，均會縣府1樓入口公佈欄上公告，讓洽公民眾一目了然，這項政策也行之有年。

不過，隨縣政府改朝換代，近期有民眾洽公時，發現從林姿妙上任後，布告欄便未再張貼紙本會議訊息，必須赴為民服務中心洽詢，才知道當天會議地點及時間。

常到府內洽公的民眾坦言，過去一進縣府，各會議室所開的會，公佈欄上全都有，但現在哪邊開會都不知道，質疑縣府拋棄過去公開、透明政策，刻意隱瞞府內各項會議內容。

「非刻意隱瞞」，縣府秘書處解釋，因配合縣府資訊化等政策，才未再張貼紙本訊息，改將會議資料存放於門口處的巨型平板上，民眾需點選樓層會議室，就能找到會議內容。

秘書處坦言，捨去紙本公告後，確實接獲許多民眾反應，考量洽公民眾需求，近期會重新張貼紙本公告，或是改用小型平板電腦取代，方便民眾使用。

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