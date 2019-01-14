成功留任 陳良基：提早辦全國科技會議 博士生加津貼

2019-01-14 18:49

〔記者簡惠茹／台北報導〕科技部長陳良基確定留任後，今天給出兩項承諾，今年提前舉行全國科學技術會議，年底將國家未來科技發展計畫抵定；提供優秀博士生研究津貼3萬到5萬元也會在今年推動。

直到內閣名單公布前最後一刻才敲定陳良基留任，今天他在科技部舉行「基哥與科技部有約」活動，與科技部同仁分享從答應擔任教育部長後又選擇留任科技部的心路歷程，他哽咽著說，知道要準備離開科技部時，心裡都被撕裂了，但是因為接到科技業許多反彈電話，自己也還有在科技部要推動的工作，最後終於成功留任，他也稱這簡直是奇蹟發生，「基哥2.0正式啟動」。

留任科技部長，陳良基給出2項承諾，其中依照科技基本法規定，每4年要舉辦一次全國科學技術會議，藉由產官學界齊聚討論國家未來的科技前瞻發展計畫，上一次第10屆會議是在2016年舉辦，下屆會議原訂在2020年選舉後才會舉行，但是陳良基認為會議都已經規劃完成，預定提早在今年舉辦。

陳良基說，科技部接下來要持續紮根基礎研究，另外全國科技發展藍圖也要好好規劃，銜接未來全國科技發展計畫，全國科技會議原本是等選舉後，後年才會召開，但是現在已經規劃了就應該今年開始做，才能把長程科技方向更深遠紮根，因此今年底就要抵定接下來的科技發展計畫。

此外，陳良基在今年的大學校長會議中，提及為鼓勵學生攻讀博士，教育部與科技部研議下個學年度起給600名優秀博士生，每月3萬至5萬不等的研究津貼，鼓勵他們從事研究工作。陳良基今天致詞時也表示，預計今年就可以順利推動。

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