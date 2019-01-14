永達學生宿舍大樓變成大鴿舍 地方民眾反彈

2019-01-14 19:45

〔記者葉永騫／屏東報導〕永達技術學院大湖體健休宿舍大樓因為長期無人管理，吸引了上千隻的野鵨侵入，變成全國最大的鵨舍，大量排泄物產生的惡臭引起附近民眾的反彈，深恐引發禽流感疫情，今天縣議員方一祥會同縣府環保、農業等相關人員到場勘查，將行文地主改善，永達技術學院校長李耀松說明，宿舍大樓已賣出，永達無權管理。

永達技術學院在4年前停招後，學校樓高8樓的大湖體健休宿舍以1億4500萬元賣出給董事會的董事，高教工會還為此提出質疑，但大樓賣出後卻無人管理，任由大批的野鵨侵入，整棟大樓滿滿都是野鵨，排泄物到處都是，每到傍晚時分，上千隻的野鴿在附近飛翔，發出的惡臭味讓附近鄰居相當困擾，更深恐引發禽流感疫情，造成附近畜牧業的重創。

縣議員方一祥今天會同環保局、衛生局、農業處、大湖里長方順豐等人到現場勘查，只見上千隻的鴿子在大樓內活動，但因大門緊閉，無法進入，環保局表明將查明地主後函文要求改善，否則依廢清法處分。

永達技術學院校長李耀松說，該大樓已售出，現在不歸永達管理。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/