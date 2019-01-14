春節搭公車上梨山 865公車加開班次

2019-01-14 19:41

〔記者張菁雅／台中報導〕行駛中橫便道、從谷關到梨山的豐原客運865路公車在去年底復駛，即將面臨復駛後的第一個春節假期，豐原客運今日表示，除了原有每日上行及下行各3班次外，2月5日（大年初一）到10日（初六）將加開上行及下行各1班次；另配合2月7日開始的武陵櫻花季，梨山到武陵的賞櫻專車套票也開放預購。

豐原客運經理羅乙棋表示，中斷19年後，中橫便道去年底再度有公車行駛，搭乘865路公車從谷關走中橫便道到梨山，車程約只要90分鐘，大幅節省民眾繞道從南投或宜蘭進入梨山的時間。

865路公車今年碰到復駛後第一個春節，除了原本的發車時間外，2月5日到10日再加開早上10時谷關到梨山、下午3時40分從梨山到谷關的班車。

羅乙棋也說，武陵櫻花祭時間為2月7日到27日，豐原客運規劃的武陵賞櫻專車，上午7時、9時30分及下午1時從梨山發車到武陵，採原車去原車回的方式，並會依照預約狀況決定是否加開班次，民眾可搭865公車上梨山，再轉乘武陵賞櫻公車，安排賞櫻之旅。

羅乙棋提醒民眾，865路公車、武陵賞櫻專車都採預約方式，武陵賞櫻專車套票已經開放預購，近日將開放865路公車2月份網路預約服務。

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