母湯啊！ 眼鏡蛇不再是保育類 民眾喊抓

2019-01-14 19:41

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆情人湖常見眼鏡蛇出沒，由於今年1月起不再是「保育類」野生動物，有民眾在網路社群上說，希望相關單位去「收服」牠們，對此，主管機關北海岸及觀音山風景區管理處表示，情人湖是眼鏡蛇棲地，不刻意去逗弄不會攻擊人，會多宣導盼民眾與生物和平共處。

北觀處曾委託學者調查情人湖的生物，發現在情人湖的眼鏡蛇，都是台灣原生種，青蛙、蟾蜍、魚類都是牠的食物，曾有民眾目擊有成人手臂粗的眼鏡蛇，所幸還沒聽說過有咬傷遊客的個案。

今年1月起農委會公告眼鏡蛇不再是「保育類」野生動物，降為一般野生動物，方姓民眾說，他曾在情人湖二度和眼鏡蛇巧遇，狹路相逢躲都沒地方躲，看到牠昂首吐信發出呼呼的聲音，嚇得動都不敢動，「現在動保解禁，可以去收服了嗎？」

北觀處副處長金玉珍表示，情人湖生態多樣性完整，在情人湖的眼鏡蛇，存在的比人類還久，只要不去主動挑釁，眼鏡蛇也不會無緣無故去傷人，已經設置公告、解說牌提醒民眾注意，並加強宣導讓民眾了解與生物和平共處，保持自然生態的平衡發展。

基隆市動物保護防疫所長陳瑞濱也說，雖然不是保育類，但眼鏡蛇還是野生動物，不能因為人類不喜歡或害怕，就想把人家趕走，而且眼鏡蛇在演化過程中，也會遇到老鷹等天敵，最後只有少數幾隻才會發展為成熟個體，民眾如果遇到眼鏡蛇，保持距離、輕步遠離，彼此互相尊重是最好的方式。

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