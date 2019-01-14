美善盃公益路跑月底前報名 吳神父盼讓早療服務不孤單

2019-01-14 19:37

〔記者蔡文居／台南報導〕2019第二屆美善盃公益路跑活動將於3月23日在安平戀愛廣場登場，報名至1月31日止，邀請跑者一同為美善基金會的早療服務而跑，一同成為慢飛天使不放棄的推手。美善基金會執行長吳道遠神父期待有更多人一起來參與，讓早療服務不孤單。

美善基金會今天在南市東光國小舉辦記者會，除東光國小校長林清海帶領附幼的孩子參與外，包括璨揚企業經理林揚城、奇益企業董事長邱建興，創勳實業董事長黃文家、南市小英之友會總會長蔡明忠，以及路跑團體蘇志濱間歇團、紅瓦厝長跑協會及樂跑跑團代表等多人參加，以實際行動支持光明早期療育中心服務。

美善基金會執行長吳道遠神父為跑團及企業代表戴上「愛心大使」榮譽帶，期待在他們的號召下有更多人一起來參與賽事，讓早療服務不孤單。

美善基金會表示，該會長期致力於服務台南地區發展遲緩兒童、身心障礙朋友、社區弱勢長者、臥床失能者及其家庭，其中，早療服務每年幫助超過一萬多人次的孩童早療服務，需要更多社會資源一同挹注與支持。

去年第一屆美善盃公益路跑，吸引了5千多位的跑者來參與，讓美善基金會得到非常大的幫助，今年期盼號召5000人一同為愛而跑。

紅瓦厝長跑協會教練徐國瑞表示，今年景氣影響，各大賽事報名人數嚴重萎縮，希望去年有參與的跑團與跑者能再次用參與路跑賽事來支持美善基金會，因為社會服務是不能間斷的。

第二屆美善盃公益路跑預定於3月23日（六）在台南安平戀愛廣場舉行，賽事有3.5K、10K及21K提供愛好路跑的朋友們選擇。賽事關鍵字請搜尋「第二屆美善盃公益路跑」，或洽0905-887522。

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