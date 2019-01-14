入夜低溫催化 這裡的梅花將進入盛開期…

2019-01-14 19:00

〔記者吳俊鋒／台南報導〕受暖冬、少雨的影響，台南有名的楠西梅嶺風景區，今年花期延後，近來入夜後，山上的低溫讓梅樹「有感」，開花量逐漸明顯，海拔較高處的綻放率已近5成，當地湧入遊賞人潮。

而梅嶺「大湖桶」附近的賞梅景點，以福來老梅園較知名，現階段甚至已經綻放了6成，業者陳居峰說，為克服惡劣的氣候環境，3週前開始噴灑營養液，並加強灌溉，人工輔助策略奏效，雖然當地屬於中海拔，花況漸入佳境，不輸高山帶。

梅嶺風景區發展協會總幹事許鴻文表示，當地的梅花，之前的賞梅季多從元旦起，今年入冬以來，氣溫偏高，導致花期延後，10日左右有較為明顯的開花量，將進入盛放期。

許鴻文指出，受暖冬影響，今年的開花情況比較不集中，目前從伍龍步道往上，到海拔700公尺 之後「出水仔」，都可看見梅開美景，愈往高處，花況更佳，尤其還能遠眺群山，景致別具風情；而氣象局預報，下週將有低溫來到，令人期待。

許鴻文也提到，雖然夜裡低溫有助於「催花」，但中午太陽仍大，日曬容易讓梅花謝得快，希望民眾要把握機會上山遊賞。

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