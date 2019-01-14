肯德基喊漲！桶餐組合起碼漲16元 麥當勞也蠢蠢欲動

2019-01-14 18:32

首次上稿 17:29

更新時間 18:32

〔即時新聞／綜合報導〕近期不少店家紛紛調整產品售價，知名速食企業肯德基今日宣布，自明天起要漲價，業者表示由於餐飲市場成本不斷上升才會調漲產品售價，但漲幅僅5%，不過舉咔拉雞腿堡為例，就漲了10元。另一家速食龍頭麥當勞也透露，將持續檢視、評估價格，確認後就會公布。

綜合媒體報導，肯德基自稱從2016年至今已有2年沒有調漲產品價位，先前不少店家如珍煮丹、一芳等店漲價時，肯德基仍表示待觀察，沒想到今日突然就宣布漲價。

據《蘋果》報導，肯德基表示，由於近年餐飲市場成本不斷上升，考量到營運成本問題，將部分產品價格微調整，整體調幅僅約5%，單點類蛋撻、炸雞及堡類調升2至10元不等，XL套餐則調升10元，桶餐產品則依組合，調升價格有所不同，但起碼都有16元。

麥當勞今天傍晚回應強調，考量市場環境、消費者喜好與營運成本，持續檢視產品組合並評估價格結構，相關內容待最後確認後，將正式公佈。

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