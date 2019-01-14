院長返鄉捐車 身障朋友旅遊、逛燈會沒問題

2019-01-14 18:57

〔記者邱芷柔／屏東報導〕曾擔任過屏東縣長的立法院長蘇嘉全，今天以屏東同鄉會總會理事長的身分，捐贈1輛旅遊復康巴士給屏東縣政府，希望縣內身障朋友有更便捷的交通服務；蘇嘉全表示，總會成立以來一直有回饋鄉里、照顧鄉親的理念，屏東縣境內偏遠鄉鎮多，交通較為不便，捐贈復康巴士能最直接、最快速照顧到偏鄉鄉親。

屏東縣政府也特別安排搭車體驗，首組搭乘巴士的蔡明倫及媽媽出席交車儀式，蔡媽媽說，明倫患有腦性麻痺，生活起居由她照顧，家中沒有交通工具，外出都得搭朋友便車，但她年紀漸長，想出門變得更加困難，有了巴士後，讓旅遊變得容易，特別代表縣內的身障朋友感謝總會的善行。

縣府指出，目前屏東縣政府2輛旅遊復康巴士，皆委由莘翊居家護理所管理，凡領有政府核（換、補）發之身心障礙證明或手冊者，皆可與家人或摯友相約同行，達2人以上即可預約訂車，訂車起點須為屏東縣境內，目的地為車輛可到達之各旅遊景點、場所，車內設有數位電視、3C充電設備及無線網路供使用，另備有輕巧斜坡板供借用，有需求的身障朋友可洽詢預約專線08-7890608諮詢或預約，或洽社會處08-7320415轉5343洪小姐詢問。

交車儀式上，蘇嘉全與屏東同鄉會總團長王光祥總，親自將車鑰匙交給屏東縣長潘孟安，潘孟安也代表屏東縣政府回贈2019台灣燈會紀念品及邀請卡，邀請在台灣各地打拼的屏東人，燈會期間能回來一起同樂。

潘孟安表示，感謝總會大力協助縣府落實身障者及高齡者友善城市的理念，加速落實無障礙環境空間的推動，客製化的旅遊復康巴士讓身障朋友搭乘復康巴士外出不再只侷限於就醫、復健、就學等基本需求，而是能有更多從事戶外休閒、社交活動的機會，對身障朋友及長輩在生活品質的提升上幫助很大。

2019台灣燈會期間，屏東縣政府也將運用現有的2輛旅遊復康巴士與無障礙公車搭配，規劃5條無障礙接駁路線，讓不管是搭乘台鐵、自行開車或騎車的身障朋友都能抵達大鵬灣燈會現場，一同參與屏東的大盛事，詳細及最新接駁資訊可上活動官網https://2019taiwanlantern.tw/查詢。

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