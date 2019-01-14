這家航空公司 2018年在機上開了160萬瓶酒

2019-01-14 17:20

〔記者陳宜加／台北報導〕紐西蘭航空今天公布「年度飛行冷知識」，去年全年共執飛近18.8萬個航班、旅客總飛行里程數達298.5億公里；空中餐飲也創下多項紀錄，機上共開啟5.5萬瓶香檳、104萬瓶葡萄酒，若加上啤酒的51.2萬瓶，總計超過160萬瓶，紀錄驚人。

根據紐航統計，去年於機上、貴賓室開啟5.5萬瓶香檳、104萬瓶葡萄酒，共倒出超過700萬杯特選紐西蘭葡萄酒，其中又以白蘇維濃（Sauvignon Blanc）最受歡迎；另總計於機上供應51.2萬罐啤酒，數量相較前年增加7.5％，顯示紐航「在地風味啤酒」非常受旅客歡迎。

紐航表示，去年提供1700多萬名旅客餐飲需求，全球長途航線總計提供超過630萬份餐點；其中，經濟艙「馬來雞肉飯」人氣最高，共29.4萬多份；而130萬份牛肉、羊肉餐點中，「燉牛膝佐焦糖洋蔥」最受歡迎；「煙燻國王鮭魚佐番紅花馬鈴薯泥與毛豆」則是商務艙旅客最愛；台灣旅客則最愛香煎紐西蘭菲力牛排。

紐航也統計，去年眾多「空中飛人」中，有一名居住奧克蘭的飛行常客，以等同於地球繞行15圈的距離、約63.9萬公里的總飛行距離，勇奪紐航年度最遙遠；另一人整年共搭乘371次航班，勇奪年度最忙碌飛行者頭銜，幾乎每天都在機上度過；若將前三名飛行常客的飛行距離相加，3人的合計里程甚至高達125萬公里。

紐航也說，在眾多電影中，好萊塢歌舞片「大娛樂家」去年以超過16.8萬的播放次數，成為年度最夯電影；而紐西蘭知名樂團Six60’s 的單曲「Closer」則以每月近6500次的收聽次數，成為年度空中金曲。此外，環保意識抬頭，旅客透過碳補償計畫共抵銷2.7萬噸碳。

紐航指出，去年11月開通台北─奧克蘭直飛航線，預期今年總載客數將超過1800萬人次，即日起推出限時閃購優惠，1月16日前台北—奧克蘭機票只需2萬900元起未稅，每週提供3個航班，飛行時間約為11小時。

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