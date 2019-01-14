獨家》本報和鄉民相助 印尼新住民找到失聯30多年姑姑

2019-01-14 17:20

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「鄉民們，我真的好開心喔，開心到失眠睡不著覺了！」印尼新住民吳仙璇11年來尋找失聯30多年的姑姑未果，透過本報報導及熱心警察與臉書鄉民的協助，短短一週內如願以償，姑姪倆喜相逢，吳女不僅圓了父親的遺願，也為彼此找到在台的唯一親人，兩人相約這輩子都要一直守護著對方。

吳仙璇的姑姑賴美蘭20多歲自印尼嫁到台灣嘉義縣鹿草鄉的張姓人家，剛開始幾年，每年與娘家書信往來，分享養育4名子女的喜悅，但不知何故，後來娘家不再收到她的信，且音訊全無，讓家人十分思念；也因此，吳女於2007年嫁來台灣新竹縣北埔鄉時，父母即囑付她找到失聯30多年的姑姑。

11年來，吳仙璇帶著照片和一絲線索四處尋找，卻始終得不到音訊，但她深信姑姑仍在世，竹東警分局北埔分駐所副所長簡有成輾轉得知後，熱心協助打聽，也促成本報在5日獨家採訪，希望有緣人協尋。

吳仙璇9日將報導和照片，轉貼在臉書「嘉義縣鹿草鄉」社團，沒想到當天就有多名網友留言看過或認識她的姑姑，疑為中寮城隍廟清潔人員。吳女欣喜萬分，但礙於平日上班，12日星期六一早立即與廟方聯繫，由丈夫開車一家4口南下尋親。

「我真的萬萬沒有想過，會有一個姪女來找我！」吳仙璇轉述姑姑的驚喜。她說，已改名為游小蘭的姑姑，先在電話確認她的身分後，雙方約在城隍廟碰面；一見面，兩人當場興奮擁抱並紅了眼眶，話閘子一打開聊不完。姑姑直呼吳女好漂亮，吳女也稱讚姑姑打扮時髦，而且「長相像爸爸」！

吳仙璇表示，姑姑後來因為離異，忙於照顧4個孩子十分辛勞，加上車禍受傷，無力再寫信給娘家。姑姑是父親家族7名手足中的老么，從小備受疼愛，得知兄姐們都已過世，難掩悲傷；現場並透過視訊，與她在印尼的母親重逢。

游小蘭的子女們因結婚和工作都遷居外地，目前獨居，她帶著姪女一家人回家，開心地向鄰舍介紹，並親自下廚煮了一桌菜招待他們。姑姪倆是彼此在台的唯一親人了，兩人不僅要經常聚會，還相約有機會要一同回印尼家鄉探親！

「太感動了！謝謝你們大家！台灣人真好！」吳仙璇十分感謝副所長簡有成、本報及鄉民的協助，讓她得以一償宿願。

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