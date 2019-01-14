我是合格飼主嗎？新北動保處推線上課程認證

2019-01-14 18:56

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市政府動物保護防疫處讓飼主了解責任重大，2016年起推出「飼養寵物認證卡」，頒給參加生命教育課程的飼主，持卡能享結紮補助、免費疫苗等，新北動保處即日起更在官網推出線上課程（http://act-course.ahiqo.ntpc.gov.tw/memberinfo），民眾只要上滿兩小時的課程並填答問卷，約兩周後就會收到「飼養寵物認證卡」。

新北動保處表示，領有飼養寵物認證卡的飼主，寵物於至新北市動保處及各動物之家可享免費施打狂犬病疫苗、寵物晶片植入及登記；至動保處特約醫院享有結紮補助；針對已完成寵物登記犬貓提供免費往生大體處理及寵物樹葬等多項福利措施；憑卡至貼有友善寵物標章店家消費可享商品優惠。

動保處表示，從2016年推行飼養寵物前生命教育課程至去年底止，共計已有1萬9千多位飼主取得飼養寵物認證卡。

新北市政府農業局長李玟表示，民眾在決定飼養寵物前，必須先了解自己的生活習慣和和環境適合養什麼樣的毛寶貝，透過生命教育課程或填寫問卷，鼓勵民眾飼養寵物前，評估自己的狀況思考是否適合飼養寵物。

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