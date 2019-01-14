深耕日本市場 長榮6/6開航名古屋、7/17開航青森

2019-01-14 17:08

〔記者陳宜加／台北報導〕長榮航空深耕日本市場，繼日前宣佈6月6日起每日1班飛航名古屋，今天再正式宣布，7月17日開闢桃園─青森航線，每週2班直飛，即日起開放訂位，提供暑假赴日旅客有更多新選擇。

長榮航空總經理孫嘉明表示，日本是長榮今年發展重點市場，早在1995年即以不定期包機飛航的青森，今年暑假開始陸續改為定期航班，更加完整日本飛航航點的布局；新增航點開闢以及原已飛航航點增班、放大機型後，今年日本整體運能可望增加達1成以上。

桃園─青森航線將以A321-200機型營運，提供184個座位數，分別為8個商務艙、176個經濟艙，班機起降時間每週三、六上午11點30分從桃園起飛、下午4點5分抵達青森；回程於傍晚5點15分起飛、晚間8點20分抵達；上述起降時間仍須待台、日雙方主管機關核可。

長榮指出，青森擁有自然風光與人文觀光資源，且農產品相當豐富，四季皆有各式農作採收體驗活動，適合親子同樂。青森航線開航後，旅行團與自由行旅客可運用仙台航線，彈性規劃日本東北不同航點進出。

長榮陸續開航名古屋、青森後，日本航點將增加至12個，每週將提供144個航班的飛航服務，除了定期航點之外，亦配合旅行社需求，持續在秋田、松山、福島、熊本、長崎、德島等航點提供不定期的包機服務。

另外，越捷航空今天也宣布，已於1月11日正式啟動東京─河內航線，同時也是越捷經營越南、日本之間的第三條航線，航點擴增不僅滿足旅客的需求，同時也更進一步增加兩國間觀光與貿易等交流、發展機會。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/