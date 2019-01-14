醫訊》「大小奶」差1個半罩杯 中醫助女大生改善體態

2019-01-14 17:02

〔記者蘇孟娟／台中報導〕一名20歲出頭的女大生，國中起因進入青春期有彎腰駝背習慣，長期不以為意，近來卻兩側胸部大小不一，「大小奶」差了一個半罩杯，難以啟齒的煩惱讓她不敢交男友，尋求中醫協助，成功改善體態，開心說交友不再有心理障礙。

中醫師蔡惠君指出，女大生長相清秀且身材標準，屬氣質型美女，到診時尷尬表示有難以啟齒的煩惱，緩緩透露高中時就發現自己有「大小奶」的問題，但起初兩側胸部落差還可接受，不料上了大學後，發現胸部愈差愈大，左側有C+，另一側竟只有B，兩側差了快一個半的罩杯，不但內衣難買、難穿，外觀看起來也不美觀。

女大生更說，僅管追求者眾，但因「大小奶」困擾，遲遲不敢交男朋友。

蔡惠君說，女大生走進診間時背著超大背包，不僅彎腰駝背且肩膀明顯一髙一低，幫忙一提，背包竟重達18公斤；女大生說，因正在準備研究所，習慣隨時帶著筆電及書本。

蔡惠君說，女大生的姿勢很像已有脊椎側彎，因已有不少醫學診斷脊椎側彎會影響胸部發育，她請女大生去醫院診斷，尋求改善之道，之後女大生再回到門診表示確有脊椎側彎，但希望尋求中醫調理改善體態。

蔡惠君指出，若長時間彎腰駝背，易造成氣血不順、胸悶，加上女大生經常熬夜、壓力大，影響內分泌，導致肝、膽、胃氣不順等，也影響腸胃吸收，不易長肉，她選擇疏肝、滋陰、活血的中藥，協助改善氣血阻滯及因熬夜陰虛問題。

此外，再搭配針灸調理，另請女大生每天做簡易美胸操，並要求女大生注意內衣的穿著調整及時時注意姿勢維持，抬頭挺胸取代彎腰駝背，讓氣血暢順等。

蔡惠君指出，女大生接受兩個療程後，胸部不一情況明顯改善，右側較小的胸部幾達C罩杯，外觀不再明顯大小奶，讓女大生如釋重負。

蔡惠君指出，背包過重將引起脊椎後凸、側凸、前傾或扭曲，肌肉也可能因極度緊張而疲勞，脖子、肩膀和背部容易受到傷害，建議家有青春期子女的家長，留意子女背包重量，應減輕身體的負重量，以免影響成長及體態。

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