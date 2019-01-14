台中花博樂農館稻田收成 虎爸下田體驗農民豐收喜悅

2019-01-14 18:53

〔記者歐素美／台中報導〕台中花博外埔園區「樂農館」去年9月由馬鳴國小學生在館內種下水稻，歷經4個月，稻穗結實纍纍，台中市政府農業局副局長蔡勇勝、花博發言人黃意涵、水稻養育職人賴來安、花博吉祥物虎爸今天一起代表花博歡喜收稻，吸引遊客目光。市府希望藉由活動，讓更多人瞭解農業及糧食的重要性，也進一步鼓勵更多青年朋友返鄉參與農業發展。

樂農館稻田今天首次收成，請來水稻養育職人后里區青年農民聯誼會會長賴來安，示範水稻收割技巧，現場貴賓及虎爸也下海收割與綑稻桿，許多遊客並開心下田體驗、拍照。

農業局副局長蔡勇勝表示，水稻是台灣重要的糧食作物，早期全台的栽植面積有80萬公頃，隨著飲食習慣改變，種植面積慢慢減少，目前台灣農業多已機械化，但有些土地因機具操作不易，傳統技術還是必須傳承，從插秧到收割，看似簡單，其實都具有技巧，期盼透過這次樂農館收稻活動，讓更多人瞭解農業及糧食的重要，同時引導更多青年朋友回鄉參與從農。

花博發言人黃意涵表示，樂農館以「一方地、千畝田、以農為樂」為策館理念，館內種植了135平方公尺的水稻，歷經4個月終於收成，讓大家可以近距離瞭解台灣以農為本的生活型態，農曆年後將再次插秧；賴來安表示，樂農館內種植的水稻為台中192號，抗病性好，惜館內日照不足，收成的稻穀不夠重，脫殼時就會被打掉，無法食用，但其從農30年，首次在室內管理水稻及收稻，經驗相當特別。

樂農館平日上午十點半及下午四點半，在館內「好食通訊站」皆有專人現場傳授「稻、果、菇、茶」主題的知識與活動。

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