春節連假這10處最塞 觀光局籲出遊搭大眾運輸

2019-01-14 17:04

〔記者楊綿傑／台北報導〕春節有9天連假，許多人早已安排出遊，各景點車陣大排長龍可以想見，交通觀光局也預測出10大最壅塞地點，除提供景點替代方案建議，也呼籲民眾出遊多搭乘大眾運輸，還可因此享有主題樂園優惠。

根據往年春節期間各觀光遊樂地區旅遊狀況，觀光局預估易壅塞熱門景點之周邊路段，包含金瓜石、九份、南方澳、八卦山大佛天空步道、日月潭、阿里山、布袋高跟鞋教堂、好美里彩繪村、北門水晶教堂、屏東縣台灣原住民文化園區、山川琉璃吊橋、花蓮縣鯉魚潭、卑南鄉綠色隧道、台東縣三仙台、水往上流、小野柳等地區。

對此，觀光局特別整理大眾運輸搭乘指南，希望鼓勵民眾多加使用，另外也以這些易壅塞景點周邊，提供其他替代景點建議，並規劃了18條新春建議遊程，相關資訊可至台灣觀光資訊網（首頁>旅遊宣導）之「108年交通部觀光局春節連續假期疏運觀光資訊」查詢。

觀光局指出，出遊時亦可善用台灣觀巴與台灣好行，觀光局輔導旅行社推出「台灣觀巴」套裝旅遊行程及輔導縣市政府、國家風景區管理處開行「台灣好行」景點接駁公車。其中，配合交通部公路總局持電子票證搭乘公共運輸優惠方案，於春節連假期間持電子票證搭乘「台灣好行」特定路線，可享有半價優惠。

觀光局還說，部分主題樂園業者還推出搭配大眾運輸的優惠，包括門票、餐食、園區活動、住宿等，相關資訊可至全台主題樂園網（） 查詢。

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