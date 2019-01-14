台鐵擬砸120億改善危險彎道 包括普悠瑪奪命新馬站

2019-01-14 16:57

〔記者陳宜加／台北報導〕為提升行車安全，台鐵今年將針對彎道半徑較小的危險彎道，陸續展開截彎取直計畫，總計斥資超過120億元，預計改善東部幹線共20處，包括普悠瑪出軌翻覆的新馬站也納入，彎道半徑將從急彎的300公尺增為500公尺，最快3年後完成。

台鐵表示，預計截彎取直的的彎道包括新馬站1處、宜蘭線猴硐至雙溪間16處、龜山至外澳間3處，均已函報交通部與行政院審查；其中，新馬站彎道半徑306公尺，將斥資6億元，調整為500公尺，預估需費時4年。

新馬站改善範圍從武荖坑橋北端至蘇澳新站，雙線全長約為2600公尺，預計將新馬車站北移約1.44公里、至武荖坑橋北端，未來距離冬山車站約2750公尺、距離蘇澳新站則約2350公尺，並將新設2座岸壁式月台。

台鐵表示，原有截彎取直計畫未包含新馬站，主因車站須遷移，普悠瑪事故後地方初步同意。改善工程今年將陸續辦理規劃、設計、發包施工，並同步完成用地取得相關作業，預計明年開工，最快111年底完工。

另外，猴硐站至雙溪站間共計16處彎道半徑均小於500公尺，且最大坡度達千分之16.8之多，例如牡丹站至雙溪站間距離僅約3公里，高度落差卻有50公尺，客運列車較不受影響，但貨運列車北上均須加掛輔機牽引。

猴硐至雙溪間路線長度約9760公尺，台鐵將新建長達7400公尺的隧道，路線形狀為一個大彎道，彎道半徑達1500公尺、坡度為8.2，確保列車車速維持130公里左右，預估工程總經費為95.4億元。

改善小曲線後，可望減少依賴傾斜式列車過彎提速、提升舒適度，消除路線瓶頸後也將大幅提升車速、縮短行車時間，同時也降低列車於陡坡打滑等路線安全風險。

而龜山站至外澳站間3處彎道半徑小於600公尺，且易因大雨而軌道積水與擋牆坍塌，台鐵規劃將路線西移，避開易致災區域與民房，新建彎道半徑達1000公尺的長隧道，預估總經費為19.5億元，核定後3年完成。

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