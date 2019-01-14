龍井龍海國小校舍重建 ，新設幼兒園、活動中心

2019-01-14 16:59

〔記者陳建志／台中報導〕龍井區龍海國小東棟、西棟老舊校舍，因耐震不足急需改建，市府在教育部補助下，斥資1億2千多萬元進行重建，今天市長盧秀燕和校長黃麗宭等人主持動土典禮，未來將興建12間一般教室，以及幼兒園和活動中心，預計明年中完工後，將能提供師生更安全與優質的學習環境。

龍海國小總務主任林伯勳表示，學校東、西棟校舍都已經是40多年的老舊校舍，因當初是磚造結構，加上有「老背少」的增建問題，幾年前在教育部進行體檢後，評估結構不良和耐震度也不足，建議拆除重建。

市府教育局在教育部補助下，斥資1億2千多萬元進行重建，今天舉行動土典禮，包括市長盧秀燕、教育局長楊振昇、立委顏寬恒、市議員林孟令、吳瓊華，以及前議長林士昌等人都出席，盧秀燕表示，她和每一位家長一樣，重視學童學習環境，未來將加速改善老舊校舍整建，提升台中市整體教育環境。

林伯勳主任表示，未來東棟校舍將興建4層樓共12間的一般教室，其中兩間將做為圖書室，至於西棟校舍，除1、2樓將興建幼兒園，3、4樓則規劃為活動中心，解決目前只有天候不佳，小朋友就無處活動的問題，未來並可提供給社區辦活動使用，預計明年中前兩棟新校舍就能完工。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/