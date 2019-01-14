春節期間中部國道7路段易塞車 公總建議改走省道

2019-01-14 16:52

〔記者張菁雅／台中報導〕今年春節假期長達9天，為因應假期龐大交通量，交通部公路總局將自2月1日至11日實施交通疏運計畫。公路總局第二區養護工程處今日表示，中部地區國道共有7處路段易壅塞，建議改走台61線、台74線及台3線等道路，並在國道與省道的重要轉換點均設置Ｑ版「幸福公鹿」指示牌，民眾可跟著「幸福公鹿」走。

公路總局第二區養護工程處表示，中部地區國道易壅塞路段包括國道1號大雅交流道至員林交流道、國道3號草屯交流道至快官交流道、國道1號新竹至彰化、國道3號新竹至南投、國道6號舊正至台中、國道3號中港系統至彰化市區南向、台74線霧峰交流道往國道3號南下路段。

二工處長陳嘉盈指出，國道為春節連假期間大多數用路選擇的道路，中部地區國道壅塞時，可改走台61線、台74線及台3線等道路，為方便民眾在國道壅塞時，容易找到省道的替代道路，在重要轉換點設置Q版「幸福公鹿」指示牌，建議用路人轉換替代道路時，跟著「幸福公鹿」走。

另外，春節期間台中地區熱門風景區為高美濕地、大甲鎮瀾宮、台中花博園區（豐原、后里、外埔）、國道4號終點與台3線路口、新社地區及谷關風景區。

二工處台中工務段建議民眾出門前可上「省道即時交通資訊系統」瀏覽最新的道路交通影像畫面，或下載「幸福公路APP」了解目的地狀況，以及行經路線的天氣、道路狀況，以利及早避開壅塞路段或道路封閉路段。

為方便民眾通報路況，二工處在轄區省道每5公里設置一面維修專線標誌，工務段24小時均有留守人員值班接聽及處理各項路況，或撥打用路人服務中心專線0800231035通報與查詢路況。

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