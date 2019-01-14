他PO照問這是什麼水果？ 網友暴動：又大又圓的「木瓜」

2019-01-14 16:52

〔即時新聞／綜合報導〕這PO照片的網友真是厲害！一名網友在臉書PO出照片詢問「這是什麼水果？」結果讓許多網友暴動驚呼「我目光都被木瓜吸引住 沒看到其他的」、「只看到又大又圓的木瓜啊！」。

一名網友日前在臉書「爆廢公社」po出一張賣場的照片，還特別圈出後方的水果詢問其他網友，「有誰知道圈起來的水果是什麼？」但照片前方路過的女子卻完全把焦點給吸走，只見該名女子穿著一件薄透米色露肩上衣，斜背包包的背帶讓「海溝」無所遁形，傲人的上圍更是一覽無遺。

照片曝光後，這名女子若隱若現的黑色內衣讓許多網友為之瘋狂，暴動留言「X！害我看了一個小時」、「圈起來的看不清楚…沒圈起來的確定是奶肌」、「我目光都被木瓜吸引住 沒看到其他的」、「我看怎麼都沒水果...奶遮眼了嗎？ 只看到又大又圓的木瓜啊！」、「我只看到清楚的兩顆木瓜」、「重點畫錯 我只看到究極的山峰和峽谷」，但也有清流的網友認真解答，原PO詢問的水果是「香水椰子」。

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