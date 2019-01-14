台灣燈會主燈「巨鮪來富」基座安座 串聯小鎮風情

2019-01-14 16:48

［記者陳彥廷／屏東報導］今年的台灣燈會是30年來首度移師到屏東縣，今天黑鮪魚主燈基座舉行安座典禮，正式於東港大鵬灣畔安座，交通部觀光局長周永暉表示，今年燈會主燈是首度嘗試在水岸旁設置的無邊際概念設置，邀請民眾搭船遊湖，從水岸一睹主燈「巨鮪來富」的光采。

台灣燈會將於今年2月19日開幕至3月3日閉幕，採東港在地最富盛名的「黑鮪魚」作主燈造型，命名為「巨鮪來富」的主燈形象於日前在台北亮相後，因是觀光局突破往年以值年生肖為造型的慣例，引發民眾關注。

安座典禮由觀光局長周永暉及屏東縣長潘孟安擔任主祭官，屏東在地4位立委蘇震清、鍾佳濱、周春米及莊瑞雄全都到場，由道長啟稟上蒼後，兩人接續前往斟酒，接著官員齊持香向上天祈求燈會平安圓滿順利，隨後基座由吊車吊掛送上固定式的水泥平台，接著精準卡人滑軌，未來主燈將可360度旋轉供人觀賞，無死角綻放光芒。

「縣民期待全國好朋友來燈會！」潘孟安說，今年的台灣燈會將在大鵬灣國家風景區規劃打造「主題樂園式燈會」，屏東共有大鵬灣燈區、小鎮燈區及屏東綵燈節等3個燈區，邀請民眾前來，體驗屏東以現代化、在地化打造的全新世代燈會。

周永暉則指出，安座過程非常平順，他和潘縣長一同祈福，一方面祈求新的一年國泰民安，另一方面則是期盼屏東能利用燈會，讓全世界國際人士能夠一起來參與這個盛事，讓大家知道屏東不只是東港、小琉球，還有恆春、墾丁，更多原民鄉的小城風情，更是令人耳目一新。

「來4天剛剛好、五天不嫌少！」潘孟安補充，目前縣政府已推出10個遊程及20個加值遊程，保證處處精采，再次邀請全國甚至全世界民眾來到屏東，體驗屏東的美食及景色之美。

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