麥擱淹水！雲林沿海多項水利工程 立委會勘

2019-01-14 16:40

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林沿海多處只要下雨即淹水，為解決居民的淹水夢靨，中央、地方多項水利工程現正辦理中，立委蘇治芬今天邀請水利署長賴建信及第五河川局、雲林縣府水利處等單位會勘，針對各工程現況、困難協商解決方案，盼工程都能儘速完工，徹底改善淹水問題。

今天會勘地點有北港頂寮大排、水林蔦松大排、口湖新港大排、四湖三條崙海堤、麥寮施厝寮大排、東勢馬光大排、土庫湳仔大排及虎尾安慶圳大排，每到一處都有許多地方民眾到場關切，盼工程能快點完成，讓地方不再飽受淹水所苦。

頂寮大排是北港番溝、溝皂里重要排水，遇大雨溪水暴漲即淹水，造成鄰近農田、村落淹水，整治工程已進行中，因中段用地問題未解決，賴建信表示，避免損毀民宅等用地，擬採用重力式護岸方式施作。

另有關北港、水林等問淹水問題，縣府規劃在縣道164線道旁設置北港滯洪池，第一期工程用地面積約37公頃，最大有效蓄水量約133萬噸，目前用地問題已解決，順利的話今年3月可發包。

蘇治芬表示，口湖椬梧滯洪池不只改善淹水問題，更成為休憩場所，盼北港滯洪池不只滯洪，周邊景觀也能用心營造，成為北港一處水域景觀景點。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/