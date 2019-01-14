要打要快！雲林成人公費流感疫苗只剩137劑

2019-01-14 16:31

〔記者詹士弘／雲林報導〕台灣已進入流感流行期，受部分公費流感疫苗遭污染影響，雲林縣成人流感疫苗預定施打16萬餘劑，但疫苗從去年11月初就缺貨，廠商還「欠」雲林約2萬劑疫苗，全縣成人流感疫苗只剩137劑，民眾接種疫苗前要電洽院所確認是否有疫苗，以免撲空，幼兒疫苗仍舊充足。

幼兒疫苗仍充足

雲林衛生局表示，雲林共拿到14萬8855劑成人流感疫苗，至今全縣只剩137劑，由於缺貨約2萬劑，不少民眾反映沒有注射疫苗；轄內公費流感疫苗幼兒劑型尚供貨充足，請家長儘速帶家中6個月以上3歲以下嬰幼兒完成接種，減少被流感傳染機會。

衛生局也表示，據疾管署監測資料顯示，急診類流感就診病例百分比已超過流行閾值，進入流行期，縣內也有學校因學生感染流感而停班。

衛生局表示，雲林縣目前配有足夠之口服式克流感、易剋冒與吸入式瑞樂沙等公費流感抗病毒藥劑，三者均可用於治療A型和B型流感，本季尚未偵測到抗藥性流感病毒；轄內目前共99家合約醫療機構提供公費藥劑，以因應民眾就醫需求。

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