曾說打死不離台中 林佳龍改口：可以回家睡覺最好

2019-01-14 16:11

〔記者陳宜加／台北報導〕前台中市長林佳龍接掌交通部，是這次內閣改組最大震撼彈，也引發不少爭議話題，他當時敗選後曾承諾，「打死也不離開台中」，林佳龍今天回應，他在台中市長任內便習慣通勤，未來「如果有時候可以回家睡覺，是最好的事。」

林佳龍當時敗選後，接受媒體採訪，曾說「很多人問我會不會離開台中，不會，我打死都不會離開。」但最後確定接受徵詢，接任交通部長一職，不僅遭外界批評缺乏專業，也遭批食言。對此，林佳龍今天首度公開回應，他習慣通勤，加上高鐵、高速公路很方便，未來如果有時候可以回家睡覺，當然是最好的事。

另外，林佳龍過去力推的「山手線」，與新任台中市長盧秀燕不同調，盧秀燕以經費與效益為由暫緩，但林佳龍在臉書上暗示，交通部長上任後將繼續執行計畫，地方與中央不同調，也成為林佳龍的一大課題。

媒體今天問到與盧秀燕的爭議，林佳龍語塞數秒，還笑著反問記者「你說什麼事？」後來才表示，大台中山海環線是經過交通部的專業審查，也通過行政院核定，事實上，目前已經分階段進行中；至於地方政府有意見，希望能夠依循程序提出，交通部也會參考。

林佳龍強調，國家計畫變更之前，就應按照原來的規劃來推動，如果地方政府有不同看法，除了希望具體，交通部也會傾聽，並進一步研商。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/