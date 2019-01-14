外埔區廍子土城聯合里活動中心動土

2019-01-14 15:46

〔記者歐素美／台中報導〕外埔區廍子里及土城里聯合活動中心新建工程，歷經5次流標，去年底終於完成發包，今天動土，台中市副市長陳子敬、立法院副院長蔡其昌、外埔區長陳柏宏、市議員吳敏濟、施志昌等皆出席動土典禮，預計109年1月底完工，3層樓建築將作為社區關懷據點、長青學苑等多用途空間，嘉惠兩里里民。

外埔區廍子里活動中心建於民國65年，建築老舊，105年判定為老舊危險建築物，去年2月拆除，地方盼重建活動中心，市府因此編列1324萬預算，並爭取前瞻計畫由內政部補助400萬元，興建經費共1724萬元，將在原廍子里活動中心原址，興建3層樓建築的廍子里及土城里聯合活動中心，區長陳柏宏表示，活動中心新建工程因利潤不高，去年5次發包皆流標，區公所最後降低樓層高度，終於順利招標出去，並於今天舉行動土典禮。

副市長陳子敬表示，活動中心總樓地板面積約207.42坪，1樓規劃為會議室、社區關懷據點、歌唱班、農業產銷班及其他社區班隊教室；2樓則為長青學苑教室、家政班、民俗技藝班及舞蹈班；3樓規劃為多功能會議室，並設有無障礙廁所及電梯，預計109年1月底完工，屆時將可提供社區更多元化、更完善的公共空間。

立法院副院長蔡其昌表示，土城里、廍子里是相對比較農村的地方，鄉親活動的地點明顯不足，二里里長鄭興川、陳再福不斷向其建議爭取興建活動中心，在市長林佳龍任內即爭取到相關經費，並將兩樓的預算加碼擴大為三層樓，未來完工後，土城、廍子二里的鄉親將有一個舒適的活動空間可以使用，同時配合社區的關懷據點、長照體系等，絕對不會輸給市區。

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