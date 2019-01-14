「三億」作者現身土庫 與雲林青農分享創意商機

2019-01-14 16:07

〔記者廖淑玲／雲林報導〕你知道如何能賺到3億？「這些點子值三億」一書作者吳仁麟今天應邀到雲林分享創意、生意、公益的「三億信念」，並廣邀雲林青農一起聽講、對話，分享全球趨勢浪潮的觀察與研究。

青埔教育基金會董事長張嘉郡今天邀作家吳仁麟到土庫農會3F禮堂舉辦簽書會，主辦單位也特別邀請全縣青農共襄盛舉，透過作者教他們如何運用點子創造更大的農業商機。

從教職轉行務農的青農廖營餘也到場與作者互動，吳仁麟強調，農業是國安產業，鼓勵年輕人投入，積極帶動台灣農業轉型。

張嘉郡推荐作者在業界擁有豐富資歷與經驗，見解精闢獨到，希望透過此次演講，激發到場的青農與讀者用「創意」打造出農業新商機、帶來新氣象。

作者妙語如珠，帶動現場氣氛熱絡，歡笑聲不斷，還大方準備50本書贈送及簽書會，遠從麥寮來參加演講的陳姓青年農民表示，聽完作者分享激盪他不少創意火花，獲益良多。

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