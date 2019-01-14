交通部要接地氣 新交長林佳龍：我來自基層了解人民感受

2019-01-14 15:57

〔記者陳宜加／台北報導〕交通部長林佳龍新官上任第1天，下午依序前往交通部各單位問候，並與媒體暢談未來施政理念。他說，未來將以安全、效率、品質、綠色為4大施政主軸，交通部要「接地氣」，任何施政都要考慮人民感受；林佳龍也否認自己缺乏交通經驗，但承諾未來將與交通部政次王國材好好請益。

林佳龍笑說，他有「鋼鐵人」王國材為得力助手，絕不是工具人；且他過去台中市長、新聞局長、國安會與立委任內，就發現交通部業務與人民生活密切相關，如今有機會從政策面，無論就國家重大建設、人民最關心的生活服務，負責感到榮幸，也會加強學習。

針對外界質疑他缺乏交通專業，林佳龍回應，他在新聞局長任內，廣電處與電信總局合併成為NCC；國際形象宣傳則與觀光局密切相關，中華電信MOD、數位匯流等業務，過去也已跨領域合作；另外，他擔任地方首長這些年，台中交通建設包括硬體捷運、複合式大眾運輸、甚至便捷公車、ibike等，乃至於重大橋樑建設、花博聯外道路、接駁等，均與交通非常相關。

他也說，交通部過去就智慧交通、電動車，給予台中很多支持，甚至解決空污問題，台中市電動公車是全國第一、二行程機車退場也積極進行。他強調，交通部業務與人民相關，最重要的是接地氣，他自己來自於基層，更了解人民感受，期待未來交通部除了各項重大硬體建設，更重視軟體服務，將以安全、效率、品質、綠色當作未來施政目標，王國材是最佳夥伴。

緊接而來的春節連假，將是林佳龍上任後第一個考驗，林佳龍說，連假疏運免收費措施，交通部已有良好研究且有過去幾年基礎，已經內定的政策會尊重專業判斷；加上今年連假比較長，春節交通疏運希望可以做好，一切以交通安全與品質為目標，收錢不是目的，承諾維持免收費措施，站在人民角度做最好決策。

至於台鐵，林佳龍認為，大體檢一定要做，但要更系統性了解，很多涉及根本問題，政府尤其交通部要更全面幫助台鐵提升體質、協助改善財務結構，才能讓員工有最好的工作環境，做好安全效率與高品質服務，他將把台鐵面臨的轉型挑戰當作交通部整體事情。

他也說，個別涉及技術或勞資爭議的項目，他也都將成立專案進行，也會傾聽、做最好橋樑協助，包括客運界七休一等爭議，涉及人民最直接感受的對象，期許交通部接地氣，任何施政從人民感受、做好配套。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/