17年發放5000多萬善款 登陸愛心會讓低收入戶好過年

2019-01-14 15:16

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市登陸愛心會自92年成立以來，從事弱勢喪葬救濟事宜，如有餘款再賑米助貧，17年來已濟助發放5000多萬善款、收埋近361位獨居老人或無助遊民。今年農曆年節將屆，登陸愛心會將1月20日辦理愛心物資發放，讓低收入戶好過年。

市議員陳怡珍及各資助單位今天召開記者會，說明農曆年節濟助低收入戶活動，將於1月20日上午在安南區安明路四段303-5號及北區海安路三段963號發放愛心物資，凡具低收入戶資格的安南、北、中西區里民均可領取。預計發放物資白米2萬5000斤 ，以及玉米粒罐頭、鹽和日常用品清潔禮盒、衛生紙、醬油、沙拉油等。

今年活動由議長郭信良、立委陳亭妃及議員陳怡珍結合登陸愛心會、陳佳照紀念文化基金會、好帝一食品、上崙慈善基金會、統亞電子、喬登全日式髮型連鎖、肯尼士有限公司、天保生物科技、小北百貨、知名歌手喬幼、台安藥局 蔡藥劑師、徐國棠、黃彥蓉等善心團體募集民生物資，將濟助安南、北區、中西區的低收入戶近2500戶。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/