潘文忠倉促回鍋教長 留下范巽綠、讓姚立德走

2019-01-14 15:15

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部長潘文忠二度回鍋，今再度踏入熟悉的教育部大門，他表示，是倉促接獲行政院長蘇貞昌的邀請，願意再度承擔，至於次長人選，潘文忠指出姚立德想回學校服務，但會繼續借用范巽綠，好推動未來各項重要教育政策。

行政院今舉辦新舊內閣交接典禮，賴清德下、蘇貞昌上，並提前在昨宣布教育部長人選，由蔡英文執政內第一任的教長潘文忠回鍋。

潘文忠今天再度踏入教育部，他表示，這次有機會再回來服務，主要是受到蘇院長的邀請，因蘇院長一直覺得過去任上有許多教育政策規劃，現在都是正在進行的階段，（執行）時間上比較急迫，希望我有責任，並扎扎實實、真正照顧學生，因此樂意、願意承擔重擔。

但外界傳潘文忠上次去職的原因之一，是與前行政院長賴清德在幼教政策上不合，今媒體詢問潘未來如何執行幼教準公共化政策？潘文忠說，該政策在賴院長的主持下，有很多討論，並實施至現今階段，各界也有許多給政府的建議，未來將跟國教署及各縣市溝通，有其六都所占學生及人口數多，會再跟地方政府深入了解，讓台灣少子化問題有更好解方。

至於現任2名政務次長姚立德、范巽綠的去留，潘文忠表示，姚立德已經在部內一段時間，之前也了解姚的心意，他希望回到他的最愛－台北科技大學服務；至於范則是在部內時間還短，並覺得范對教育事務熟悉，應該還要繼續幫忙，未來包含12年國教課綱等各方面，都須借重，好讓即將上路的108課綱能更順利。

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