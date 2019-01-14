吃「韓虎嘯」見活蛆 北市：疑木製底盤破損所致

2019-01-14 15:21

〔記者周彥妤／台北報導〕有民眾於網路發文稱，12日在「韓虎嘯」統一時代門市快用完餐時，竟發現桌上盡是活蛆蠕動，一陣噁心湧上心頭，業者昨於臉書發布致歉聲明。台北市衛生局今派員稽查發現，應是火鍋底下木製底盤破損所致，已要求業者限期改善，20日後複查若仍有缺失，將依照法開罰6萬至2億元罰鍰。

韓虎嘯昨天在官方臉書粉絲團發聲明表示，造成顧客疑慮及廠商困擾，致上十二萬分歉意，並表示對該顧客不滿服務生處理態度，已由高層經理及集團執行長致電致歉，後續會強化服務教育訓練。

衛生局表示，今早稽查現場看到部分木製底盤有些破損恐會造成餐具藏污納垢，已告知業者需把有裂痕底盤全部丟掉，另外廚房地面有破裂、飲料櫃冰箱溫度高、未達到冷藏食品需在7℃以下凍結點以上的規定等也已要求業者限期改善。

衛生局表示，據食安法規定，食品製造過程器具、操作手法應該要保持清潔，儲放的餐具也應該要有防蟲、防塵設施，目前已要求業者限期改善，考量磁磚修補需要時間，衛生局將在20日後複查，若仍有缺失，將依照食安法開罰6萬元到2億元罰鍰。

衛生局表示，稽查結果已更新在台北市食藥粧網路地圖上，民眾可上網查看。

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