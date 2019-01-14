林醫師名字怎麼念啊？他常扮「每日一字」小老師

2019-01-14 15:08

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「林醫師，您的名字怎麼念啊？」中國醫藥大學新竹附設醫院心臟血管科主任林圀（音同「國」）宏，看病時最常聽到的一句話；由祖父取名的林圀宏，因為特殊名字，從小到大發生不少笑話，行醫之後，他常順勢以名字話題作為開場白，增加看診的親切度。

林圀宏表示，從小到大名字常被念錯，有人念成「囧」，有人乾脆跳過就不念，發生過很多有趣的笑話。就學期間，老師點名點到「林」之後拉長音，他就會主動舉手說「又」；看診時，病患常常問他的名字怎麼念？「字典查得到嗎？」。但電腦輸入名字，圀字常變成亂碼，徒增困擾。

林圀宏說，他這個圀字可是由女皇帝武則天創的字，原本在框框裡的是武字，因有被框限的疑慮而改為四方，意指當時唐朝國力強盛、國土四面八方 ；日本僧人到唐朝學習中國文化，就把這個字帶回日本，日本也有不少人用這字取名，例如德川家康後代取名「德川光圀」。

由於林圀宏的祖父受到日本教育的薰陶；因此，取這個圀字，希望孫子成為正義使者，如今倒是成了救人無數的仁醫。

林圀宏專長於心臟疾病之急重症治療照護，目前身兼中華民國心臟學會及台灣心律學會委員。中醫大開院近一個月，心臟血管科團隊已完成4個心導管手術，為新竹區的民眾心臟健康成功把關。

林圀宏表示，一名有糖尿病的58歲男子，常感胸痛，卻從未到心臟科就診，日前因為要出國，家人要他先檢查心臟是否健康。他到該院掛心臟血管科醫師楊晨佳門診，心電圖一照，楊醫師發現病情不單純，患者恐有嚴重的冠狀動脈病變，立即轉急診。

醫療團隊隨即為病患安排血管顯影檢查，不料就在檢查過程中，男子心跳愈來愈慢、一度停止，團隊立即施以急救，男子才恢復心跳。經過詳細檢查，患者的左側迴旋枝、右冠狀動脈均為近99%阻塞，左前降枝前端則已全部阻塞，已是急性冠心症，心臟十分脆弱，若未及時接受醫療，有性命之憂。

由於病況已很嚴重，手術是治療方式首選，但患者不想開刀，醫療團隊改以裝心導管治療，最後裝了5支支架，成功救回一命。

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