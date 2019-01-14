愛心連8年！風城竹蓮寺席開200桌 尾牙宴請弱勢圍爐

2019-01-14 14:39

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市百年名剎竹蓮寺連續8年舉辦歲末關懷寒士、耆老及清寒家庭的尾牙宴，今天中午在竹蓮寺前席開200桌，每桌都有10道菜，近100萬元的經費都是由信徒捐款支應，竹蓮寺主委、也是新竹市議長許修睿說，社會有溫暖，希望提供豐盛熱食讓弱勢者吃飽、喝足，一起過好年。

許修睿也提到，竹蓮寺尾牙宴是源起聲遠國樂老師邱隆泉在建國公園提供熱食給街友和弱勢族群享用，當時竹蓮寺只是贊助白米及物資協助辦理，但寒士們只能蹲在路旁或公園內吃便餐，菜色也只有2、3道，因此從2012年開始，由竹蓮寺接手舉辦尾牙宴，如今已延續8年，未來一定會繼續傳承這項溫暖、有意義的愛心活動。

許修睿說，寒士尾牙宴從一開始50桌、100桌、150桌，到如今已連續多年席開200桌，都提供10道豐盛佳餚，要讓大家圍爐聚餐吃得飽飽、過好年。

竹蓮寺表示，獲邀參與尾牙宴的除寒士街友、也有社福身障團體、志工和耆老、獨居長輩、單親家庭等，除慰勞志工1年來的辛苦，更希望讓社福、弱勢團體、單親家庭都能圍爐吃好料，將社會暖流傳遞下去。

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