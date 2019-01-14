銅梁火龍表演2/17起投縣演5場 縣府爭取開幕加1場

2019-01-14 14:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕去、前年南投燈會演出的中國重慶市銅梁火龍表演，今年南投燈會確定再來，安排2月17日到20日4天表演5場，南投縣長林明溱上午向重慶市等地來訪中國經貿文化官員要求增加場次，希望能在開幕從1場增為2場，讓排隊的民眾都能觀賞到。

南投縣府一連兩年在南投燈會安排來自中國重慶的銅梁火龍表演，場場爆滿，今年南投燈會埔里場從2月1 日開燈，南投場則從2月2日開燈，銅梁火龍表演則安排在2月17日到20日，4天預定排5場次的表演。

南投縣長林明溱今天在接見中國重慶等地經貿文化交流團時，希望能增加銅梁火龍在南投縣表演場次，若不能增加停留天數，希望能增加場次，希望開幕比照閉幕能安排兩場。林明溱表示，去年的表演場次除場場爆滿，且還有5000人進不去無法觀看，因此希望今年能增加場次，讓去年擠不進的觀眾今年都能觀看。

中國重慶市台聯會長許沛等人經聯絡，請縣府跟帶隊來表演的官員商議，許沛表示，今年除南投縣外，也有一天要安排在彰化縣，因公務只能7天，加天數恐怕較難，但若加1、2場應該比較容易。不過，銅梁火龍今年是第3年表演，明年應該稍停一停，改成重慶其他的民俗表演。

據了解，銅梁火龍表演所需的材料，都已寄達台灣，目前貯存在南投縣府，縣府觀光處說，若要增加一場材料應該夠。

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