富春國小幼兒園舉辦跳蚤市場義賣 捐贈創世基金會

2019-01-14 14:26

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區富春國小附設幼兒園彩虹班，舉辦「創意跳蚤市場義賣惜福」活動，親師生除拿出家裡多餘的物品義賣，更精心製作日本壽司、義大利披薩、波斯頓派、花蓮麻糬、印度拉茶、蘇格蘭紅茶、中國新疆奶茶等愛心義賣，所得1萬元，全數捐贈創世基金會及富春國小愛心扶助專戶，幫助弱勢。

富春國小今天將幼兒園日前舉辦跳蚤市場義賣所得1萬元，分別捐捐贈給創世基金會及富春國小愛心扶助專戶。創世基金會愛心阿姨陳美妍特別與學童分享創世的故事，小朋友聽到有8歲幼童也成植物人，忍不住眼睛紅紅的。

富春國小老師嚴之彤表示，小朋友獲知義賣所得可以幫助清寒的植物人，或讓其他弱勢小朋友安心上學及吃到早午餐，都很開心，學校希望藉由課程融入感恩惜物與公益慈善活動，讓小朋友從小做起、推己及人，讓社會更美好。

富春國小校長李秀櫻說，優質的生命教育是學習關懷周遭人事物與社會的基礎，從小紮根，以達成有效的實質教育效果；家長林宜樺說，進行愛心活動後，孩子更加懂事及分享與顧及他人的感受，也不再輕易的挑食和浪費食物了，真的很棒。

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