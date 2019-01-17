天天吃好料》溪湖阿清羊肉爐 祖傳三代好滋味

2019-01-17 08:46

〔記者陳冠備／彰化報導〕提到好吃羊肉爐，彰化溪湖絕對榜上有名，因地利之便這裡有國內最大的電宰羊隻屠宰場，能提供現宰的溫體羊肉，品質新鮮無虞，當地羊肉爐百家爭鳴，「阿清羊肉爐」傳承祖傳三代古法熬煮湯頭，提供最流行涮羊肉，還開發烤羊肉吃法，美味新舊並濟，開業僅1年多，已吸引無數老饕上門嘗鮮。

溪湖羊肉爐名店超過40年的最少6家以上，其實彼此間都略有淵源，位於溪湖鎮忠工路上的阿清羊肉爐，老闆楊浚清年僅31歲，是當地名店春芳羊肉爐創辦人－楊春芳的3兒子，他原本與妻子葉致薰，在祖父楊頭的店，即溪湖羊肉爐創始店之一「楊仔頭」羊肉爐幫忙，婚後在母親支持下獨立創業開店，保留正宗祖傳好味。

楊浚清表示，祖傳處理羊肉湯頭，採當歸、川芎、枸杞等數十種中藥材加入羊大骨熬煮，十分溫補，孕婦也能安心吃，招牌羊肉爐有紅燒、中藥，也有適合夏季品嚐的薑絲口味，清爽不燥熱，配上帶皮三層肉、瘦肉最美味。

楊浚清說，由於當地靠近屠宰場，早期就流行吃羊肉湯配溫體肉的吃法，近年火鍋盛行，流行「涮肉」，特別取每隻羊隻身上僅有2條的里肌肉切為5毫米厚的涮肉片，由於該部位最嫩，只要放入鍋中涮5秒，羊肉呈現粉紅色最適合食用，入口即化的鮮嫩口感，成為消費者必點料理。

這裡有唯一的烤羊肉！楊浚清說，地利之便下，當天羊隻現宰到店少掉交通與冷藏時間，羊肉品質最新鮮，因此研發「烤羊肉」吃法，選擇里肌肉切成薄片，稍加醃漬後就能上火爐燒烤，每面烤10秒，聽到滋滋作響就能夾起，配上冰鎮洋蔥絲，立即感受國產溫體羊肉的鮮甜美味。

葉致薰表示，創業宗旨保留祖傳好口味，也致力創新羊肉吃法，除涮、煮、烤外還有孜然鐵板燒烤等料理，在一片台式風味中，也能品嚐異國口味，受到不少饕客歡迎，另外為配合無法到溪湖品嚐的消費者需求，推出宅配服務，只要將煮好的羊肉爐解凍後加熱，丟入喜愛的配料就可享用，禮盒裝每份500元，滿5份免運費。

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