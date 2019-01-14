業者看花博：「人進來、貨出去，豐原糕餅發大財」

2019-01-14 13:59

〔記者歐素美／台中報導〕台中市舉辦世界花卉博覽會，豐原區糕餅業者推出「免費奉茶、品嚐糕餅」搶商機，旅行團參觀完花博，順遊「寶泉甘味手造所」免費喝茶吃糕餅麵包，甚至DIY花博糕餅，業者表示，台中開辦花博後業績提升兩成，DIY人數也從每月300人衝高至近1000 人，笑稱「人進來、貨出去，豐原糕餅發大財」！

台中市豐原區是糕餅之鄉，寶泉餅行更是百年老店，位於豐原區豐勢路的「寶泉甘味手造所」，不僅販售漢式糕餅、饅頭，還有西式麵包，同時提供民眾DIY，吸引學校學童戶外教學，東南亞或日本散客自由行等也常到此一遊體驗。

配合台中花博舉行，業者並與旅行業者合作，推供旅行團「免費奉茶、品嚐糕餅」服務，大方提供店內的糕餅等供遊客免費品嚐。「寶泉甘味手造所」總經理陳孟君表示，若是國外旅遊團，提供品嚐的就以漢式糕餅居多，國內團客則除了糕餅外，也提供中式饅頭及西式麵包；透過花博帶來人潮，該店不僅業績成長兩成，DIY人數也從每月平均約300人增加至近千人。

慶祝111週年慶，寶泉並結合傳統與創新，在傳統的太陽餅、鳳梨酥、小月餅、和菓子，加入鹹鴨蛋蛋黃的特殊風味，推出幸福晶沙系列糕餅；並在經典的香菇筍包、鮮奶饅頭外，再研發推出用地瓜及甜菜根製成為玫瑰花饅頭、養生饅頭、起士饅頭、黑糖饅頭及紅豆沙饅頭等。

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