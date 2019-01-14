肉圓爸暴打妻兒引眾怒 新北市府：過去未通報家暴

2019-01-14 13:56

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市蘆洲區1名林姓男子，因為兒子購買的肉圓沒加辣，竟怒毆妻兒，引起公憤。新北市社會局表示，該名母親過去沒有婚姻暴力的通報紀錄，今天上午已約談母親及孩子，確認未來的安全計畫，目前兩人皆由親屬照顧。

新北市家庭暴力防治中心主任許芝綺表示，1月12日深夜113專線接獲通報，因母親在台北市就醫，由台北市先行處理。現階段以母親及孩子的安全為第一要務，市府協助聲請緊急保護令已核發，禁止父親施暴及騷擾。

許芝綺指出，今天已面訪母親及孩子，確認安全計畫、討論衝突事件發生的脈絡、對衝突事件的看法及未來的照顧計畫。

根據調查，該名母親過去不曾有婚姻暴力的通報紀錄，但在2013年案母曾因教養態度與案父不一致，主動對外求助，社工接獲通報立即面訪，確認孩子身上無傷、照顧狀況尚可，獲案母同意後，進行夫妻會談，共同討論教養態度，因孩子照顧狀況穩定，暫予結案，自2013年以來，孩子未曾再有遭不當對待的通報紀錄。

校方表示，林生聰明活潑，平日在校表現良好，並無異狀，目前母子暫時安置在親戚家，學校已啟動輔導機制，密切和林生及林母聯繫，提供必要協助，並進行後續追蹤與輔導。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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