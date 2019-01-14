醫訊》恩主公醫院引進動脈取栓技術 延長腦中風黃金救援時間

2019-01-14 13:49

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市三峽區恩主公醫院近期新購多功能血管攝影設備，並引進動脈取栓技術，恩主公醫院神經內科醫師朱海瑞表示，與傳統血栓溶解劑相比，能夠延長6小時救援時間。恩主公醫院院長吳志雄表示，「急診醫學」與「社區醫學」，希望提供地區民眾更完善的醫療資源，進而提升治療效率。

根據統計，腦血管疾病在國人十大死因中仍占據第4名，新北市每年就增加約8千名，佔全台16％。腦中風類型又以缺血性腦中風為最多，由於血管阻塞，造成腦血液流量不足，導致腦部組織缺血壞死和功能喪失，若未在黃金3小時內即時處置，很容易引起嚴重的後遺症例如殘障甚至死亡。

朱海瑞表示，過去傳統急性腦缺血型中風僅能施打血栓溶解劑藥物，但有諸多限制包含發作時間，3分之1的患者能夠疏通，仍有部分患者會有失能、殘障等後遺症。

朱海瑞介紹，動脈取栓技術是從大腿以打針方式，將直徑0.5公分的腦導管經過主動脈、頸動脈到腦部血管顯影，發現血栓後開通進行復流，能夠從黃金3小時延長到6小時，也能縮短病人術後恢復時間，手術後最快隔天就能下床。

朱海瑞說，血栓位置在腦部末梢血管，動脈取栓技術就會有所受限，但是這需要由儀器和醫師評估，民眾只要發現手腳無力、口齒不清、臉部歪斜不對稱就要立即送醫。

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