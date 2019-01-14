醫療體系「藏鏡人」 220秒微電影揭開他們神秘面紗

2019-01-14 13:47

［記者江志雄／宜蘭報導］今天是醫檢師節，宜蘭縣羅東博愛醫院檢驗科製作一支微電影，用220秒時間，介紹這群醫療體系幕後的「藏鏡人」。

醫療院所中，醫師、護理師第一線面對病人，後端還有醫事檢驗師負責檢體檢驗，2000年1月14日立法院三讀通過「醫事檢驗師法」，全國醫事檢驗師全聯會決議，把這天訂為醫檢師節，時至今日，各界對醫檢師工作一知半解，羅東博愛醫院透過微電影揭開他們神秘面紗。

抽血是病人與醫檢師最接近時刻，也是取得檢體來源，影片以血液檢體視角呈現，從病人在診間中接下檢驗單開始，接著採檢、運送、檢驗、人工確認、送出報告、醫師說明病情，一連串過程全都錄。

檢體到檢驗報告，每個環節必須經由醫檢師再三確認，確保檢體精確度，供醫師作正確判讀再對症下藥，若能及時發現異常數值及早治療，往往可挽救病人寶貴性命。

影片製作人陳逸琪說，醫檢師最常被等待報告的病人問，怎麼檢驗那麼久？盼這支影片讓外界了解醫檢步驟流程，「3分40秒的短片，其實是醫檢團隊努力和經驗累積的濃縮」。

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