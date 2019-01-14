跨領域藝術結合 「東方特快車」演奏會帶來全新感覺

2019-01-14 13:27

〔記者詹士弘／雲林報導〕豐泰文教基金會首度與雲林在地樂團正心愛樂管弦團合作，在樂團執行長兼指揮葉政德領軍下，結合正心高中音樂班畢業校友及中台灣的優秀青年演奏家，環球科技大學多媒體動畫設計系投入企劃，藉由跨領域藝術合作，舉辦具原創性的「東方特快車藝術巡禮」演奏會。

葉政德留學歐洲時，曾在法國觀賞巴黎管弦樂團為當地小學生進行音樂教育演出，以輕鬆簡單的方式介紹古典音樂，他將歐洲經驗帶回台灣，與正心高中音樂班畢業校友及中台灣青年演奏家合作，一起推動「東方特快列車」巡迴演奏會。

這場雲林原創音樂會精選10首歐亞國家著名樂曲，除了300多張各國風情圖片之外，也邀請環球科大多媒體動畫設計系主任黃明正率團隊，運用電腦手繪勾勒出50張音樂圖像，讓聽眾直接感受到聽覺與視覺的音樂饗宴，有別於一般音樂會的型態。

在音樂與圖像的悠遊當中，還有羅倫佐擔任「說書人」，介結各國風情圖片，從法國巴黎花都出發，途經中歐捷克、東歐匈牙利、中東土耳其、亞洲俄羅斯、中亞五國、中國，到終點站台灣，沿途欣賞歐亞國家風情景色的同時，樂團將演奏各國著名樂曲，融合音樂、多媒體與說書的多元藝術，讓這場台灣唯一的全新原創展演，開啟音樂藝術創作由「雲林上場」的新頁。

「東方特快列車」將於20日下午2時30分在雲林縣政府文化處表演廳、26日晚間7時30分在北港文化中心家湖表演廳演出，縣長張麗善邀請鄉親共享藝術列車巡禮之行，遊歷各國音樂、藝術與人文風情之美。

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