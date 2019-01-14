他不還錢嗆「我乾爸議長」 立刻被打臉

2019-01-14 15:03

〔即時新聞／綜合報導〕欠錢竟還敢這麼囂張！一名網友好心借人錢，沒想到對方不但不還錢，還不斷向這名網友嗆聲，甚至稱新北市議長蔣根煌是他乾爸，事件曝光後，被議長本人打臉，「沒有乾兒子、乾女兒」。

這名網友到臉書社團「爆料公社」貼出Line的對話截圖透露，他借這名女子錢，沒想到對方不但不還錢，竟還不斷嗆他，「你當初心甘情願幫人家，現在又在殺小，要拼來啦！」甚至自稱，「我他媽乾爸是議長蔣根煌」，還威脅原PO要報警，讓原PO超傻眼，氣憤地表示，「今天他男朋友的爸爸是議員欠錢就不用還嗎？」

有熱心的網友到蔣根煌臉書粉專私訊求證，蔣根煌隨即回覆，「沒有任何乾兒子或乾女兒」，並提醒網友若出現類似情況，建議報警處理，直接打臉這名欠錢的女子。

PO文一出，網友看完紛紛留言，「那麼秋！還用的著跟人借錢嗎」、「要不要爺爺奶奶也請出來」、「現在欠錢的都這麼囂張」、「被議長打臉到腫腫的啊」；網友也開玩笑地說，「郭台銘我乾爹...我認他，他不認我而已啦」、「我昨天打給我乾哥哥戈巴契夫也是沒人接」、「蔡英文我總統，侯友宜我市長」。

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