故鄉好滋味 台南傳統市場年菜輕鬆買

2019-01-14 13:15

〔記者王涵平／台南報導〕傳統市場是民眾平時採買好去處，農曆年將至，年菜商品琳瑯滿目，美味又方便的好選擇，讓大家輕鬆歡喜迎新年。

南市經濟發展局今邀市場業者行銷市場年菜美食，代局長蕭富仁表示，新市市場「阿燕生鮮雞鴨滷味」、虎尾寮市場「玉井跑山雞」、「台南永發霸王雞」、西港市場「西港烤雞油雞創始店」有各種雞肉料理；東菜市「明宗魚丸」、「美華炸物」、中山市場「佳里魚翅羹」有圍爐常見的魚翅羹料理；沙卡里巴的「煙燻專賣店」、「張記烤雞」、「赤崁食堂」、學甲市場的「福濬食品」、「林家鮮魚鋪」則有販售各式年節合菜。

仁德市場、關廟市場、第一小康市場、保安市場、金華市場、安平市場、隆田市場等，有販售各式年菜相關商品。

位於學甲市場的福濬食品曾連2年獲樂活評鑑三星名攤，除明亮整潔的攤位，更有讚不絕口的美食，老闆謝明宗具有乙級廚師執照、傳統料理手藝聞名遐邇，平日主要販售油飯、封肉、八寶丸等古早味美食。此外也承接外燴生意，今年年菜預購單品，提供真空包裝服務，每樣皆是熱門商品。

身兼市場自治會會長的老闆謝明宗為第二代經營，傳承父親的好手藝，一路秉持著「美食要做到良心務實」的經營理念，現在兒子第三代也學習接手，希望將傳統好滋味持續傳承下去。

虎尾寮市場的玉井跑山雞，曾榮獲3星、4星名攤，在市場營業的歷史近40年，目前已傳承至第二代，由夫妻檔共同經營，將家傳的好滋味繼續在市場裡飄香。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/