中國霧霾連4天籠罩首爾 鄭明典：難怪韓國要抗議

2019-01-14 14:22

〔即時新聞／綜合報導〕南韓近日飽受霧霾之苦，大部分地區已連續4天細懸浮微粒（PM2.5）嚴重超標，首都首爾地區尤甚，首爾今（14日）早PM2.5濃度高達151微克/每立方公尺，超出正常值的近5倍，氣象局副局長鄭明典也在臉書透露南韓空汙問題。

南韓連續4天壟罩嚴重霧霾之中，南韓政府啟動緊急措施，包含降載火力發電、管制車輛，同時呼籲民眾不要到戶外運動，南韓嚴重霧霾也引發中韓之間的口水仗，中國生態環境部新聞發言人劉友賓日前表示，首爾污染物主要來源於本地排放，首爾朴元淳直接跳出來打臉，提出數據表示有60％的懸浮微粒來自中國。

據《韓聯社》報導，週一幾乎所有通勤上班的民眾都戴口罩，有民眾表示，現在天空就像「黑白電視」一樣，讓人害怕呼吸，甚至有人表示即使身著防護措施，仍會感到眼睛、喉嚨刺痛。

氣象局副局長鄭明典今在臉書指出，在這個季節，中國華北的霾主要是往東北方向及東方擴散，所以韓國身受其害，直言「難怪韓國要抗議」。

鄭明典同時提醒，進入冬末到春季期間，中國華北霧霾南下影響台灣的機率較高，時序已經快到需要特別關注的時候。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/