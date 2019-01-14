桃園燈節2/12登場 「飛天活力豬」小提燈亮相

2019-01-14 13:06

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕「2019桃園燈節」將於2月12日至2月24日在桃園市南崁溪登場，今年桃園燈節的主燈首度捨棄生肖造型，改以「童話」為主題，打造包括阿拉丁神燈、胡桃鉗、綠野仙蹤及愛麗絲夢遊仙境的4大主題燈區，並結合童話故事與桃園各項建設製作超過50組的特色花燈。

桃園市觀光旅遊局今天舉辦「小提燈亮相記者會」，桃園市副市長游建華指出，今年桃園燈節小提燈呼應值年生肖，命名為「飛天活力豬」，以童話世界的純真夢幻為靈感，融入象徵夢想起飛的雲紋翅膀進行創作，拉動提線即可做出拍翅效果，也象徵桃園即將一飛沖天。

「全國唯一會飛的小提燈在桃園」，小提燈設計師洪新富介紹，桃園燈節的小提燈設計處處充滿桃園特色，像是飛天活力豬的粉紅雙耳取自於桃園水蜜桃意象，豬頭造型也恰似水蜜桃，活力豬的翅膀就像是水蜜桃葉。

「這不是超人，這是超豬」！桃園市觀旅局長楊勝評說，今年小提燈叫飛天活力豬，為什麼豬會飛？是因為桃園燈節今年以「童話」為主題，他強調因為是在童話裡，所以豬絕對是可以飛天，其中特別的是，今年小提燈玩法相當多元，只要輕輕晃動小提燈手提握把，就能牽動飛天豬的雲紋翅膀拍動，此外飛天豬的四肢還可調整關節、變換不同姿勢，大讚「飛天的姿勢相當帥」。

「可以當成火把的提燈」，楊勝評說，除了常見的手提方式，今年更是首創可改裝的手握提燈，手把部分可調整為舉臥式提燈，將小提燈高舉擺動，舞動飛天豬的雲紋翅膀，多樣互動讓提燈造型更加有趣。

楊勝評表示，民眾可於2月16、17、23及24日下午5點起在4大主題燈區，免費索取飛天活力豬小提燈，各燈區每日限量發送2000盞，數量有限，送完為止，現場除了發送小提燈，還有手作小豬體驗活動，讓民眾運用施華洛世奇的頂級奧地利水晶與羊毛氈組合製作成俏皮亮麗的可愛小豬，本月15日起可上官方網站或愛ㄑ桃點選相關網址報名，名額有限，額滿為止。

桃園市觀旅局指出，今年的桃園燈節與去年相同，將沿著8公里長的南崁溪，於桃園、龜山及蘆竹區規劃4個主題燈區，位於桃園區三民運動公園的主燈區是「桃園幸福城」，主燈將結合阿拉丁神燈童話及桃園的建設成果，出現南崁溪印象大橋、總圖書館等，象徵蓬勃發展帶來幸福生活。

桃園區汴州之美橋的水汴頭燈區，因鄰近藝文特區打造為「歡樂音樂城」，會以胡桃鉗娃娃及跳舞的精靈為主燈，展現充滿藝文氛圍的桃園；龜山區星月橋的龜山燈區打造為「AI智慧城」，以巨型機器人為主燈，象徵龜山發達的科技產業，同時以綠野仙蹤童話設計多款燈組，展現桃園的進步；蘆竹區竹夢橋的蘆竹燈區，因草花享有盛名，主燈會以愛麗絲及巨大粉嫩的桃花重現童話故事的夢幻場景。

桃園燈節過去都以生肖概念來設計主燈，觀旅局表示，今年是豬年，主燈若是以豬作為造型，放大比例後不見得好看，加上今年在屏東舉辦的台灣燈會也捨棄使用豬造型，改用東港特產鮪魚為主燈造型，桃園因此也打破慣例，改以童話為主題。

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