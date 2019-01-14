台南非洲豬瘟防疫演習 展現高效率應變

2019-01-14 12:26

〔記者王涵平／台南報導〕台南非洲豬瘟防疫演習今舉行，演習時間不到1小時，過程逼真確實，展現高效率應變能力。

演習視同作戰，市府演習今準時登場，但台南市長黃偉哲因行程延誤尚未抵達，隨即由副市長許育典宣布演習開始。農委會副主委李退之擔任中央督導官，南市動保處長吳名彬任演習執行官。

防疫演習在後壁區烏樹林農場舉行，參照中央所訂的各項情境進行規劃，模擬南市肉品市場發現疑似非洲豬瘟病豬，追溯至市場罹病豬隻來源場內也有疫情發生，立即依規定對豬隻進行撲殺。

演習現場架設肉品市場及豬舍各1座，挖掘2個仿真實比例大小的掩埋坑洞，於坑洞內鋪設高密度聚乙烯不透水布，進行豬隻掩埋作業。狀況模擬由肉品市場通報繫留欄上市豬隻疑似有非洲豬瘟症狀，動保處立即派員至肉品市場，經剖檢後發現疑似非洲豬瘟，除採樣送驗外，依規定對同欄豬隻進行預防性撲殺處理及全場消毒，在屍體載出場外焚燒掩埋途中突遇民眾抗議，經再與民眾進一步溝通及請警察協助後，順利進行焚燒掩埋。

第二狀況為回溯至上市拍賣的來源豬場，動保處立即至該場進行疫情調查、移動管制、採樣送驗及撲殺等相關防疫措施，並將豬隻屍體掩埋於該場場內自有地。第三狀況為環保局提供廚餘去化的收運流程及去化方式，讓各界了解南市處理廚餘的情形。

白河警分局也派警力模擬排除民眾抗議掩埋地點狀況，以及協助養豬場就地掩埋管制措施。

演習結束後，黃偉哲指示相關單位仍應持續加強防疫宣導，對於防範非洲豬瘟入侵，除了政府積極採取各項防檢疫作為之外，最重要的是全民皆要有危機意識，遵守各項防疫規定，不將疫區的肉製品帶回國，養豬場做好各項生物安全防疫工作。

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